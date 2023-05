Meterhohe Flammen auf A1 bei Hamburg: Mercedes brennt aus

Auf der Autobahn in Richtung Lübeck ist es am Freitagabend in Höhe Stapelfeld (Kreis Stormarn) zu einem Feuerwehreinsatz gekommen: Ein Mercedes Geländewagen stand in Flammen. Die Polizei sperrte die A1.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr alarmiert. Autofahrer meldeten ein brennendes Fahrzeug in Richtung Lübeck. Bei Eintreffen der Feuerwehr loderten meterhohe Flammen, ein Mercedes Geländewagen stand in Vollbrand.

Fahrer rettet sich aus brennendem Fahrzeug

Der Fahrer habe geistesgegenwärtig reagiert, als während der Fahrt plötzlich Flammen aus dem Motorraum kamen. Er lenkten das Fahrzeug auf den Seitenstreifen und rettete sich unverletzt. Weil die A1 für die Dauer des Feuerwehreinsatz gesperrt wurde, kam es zum Stau.