Falsche Seite der Verkehrsinsel erwischt: Audi kracht in BMW

Auf der Bramfelder Straße in Höhe der Hausnummer 42 (Barmbek-Nord) hat es am Mittwochabend heftig gekracht: Ein Audi ist in den Gegenverkehr geraten und frontal in einen BMW geprallt. Beide Fahrer wurden verletzt. Bei der Untersuchung durch den Notarzt wurde bei einem der Männer, mutmaßlich dem Unfallverursacher, eine starke Unterzuckerung festgestellt.

Zu dem Crash war es gegen 18.55 Uhr gekommen, so die Polizei zur MOPO. Laut einem Reporter vor Ort war der Audifahrer an einer Verkehrsinsel auf die falsche Seite der Fahrbahn geraten und in den Gegenverkehr gefahren. Möglicherweise ist die später gemessene Unterzuckerung die Ursache für den Fahrfehler. Die Fronten der Unfallwagen sind durch die Kollision komplett zerstört, auch zwei Taxis wurden leicht touchiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer in Hamburger Supermarkt – Frau verletzt

Die Feuerwehr streute ausgelaufene Flüssigkeiten auf der Fahrbahn ab. Der Fahrer mit dem niedrigen Blutzucker wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei Diabetikern führen starke Unterzuckerungen zu Benommenheit und Wahrnehmungsstörungen.