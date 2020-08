Auch Autofahrer betroffen: Feuer an S-Bahnhof in Hamburg – Strecke gesperrt

Barmbek-Nord -

Am S-Bahnhof Rübenkamp sind an zwei Stellen neben den Gleisen Brände ausgebrochen. Die Hamburger Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.

Um 13.30 Uhr bekamen die Retter den Notruf, auch eine Meldung von der Leitzentrale der Hochhbahn ging bei ihnen ein: Eine S-Bahn sei sogar mitten auf der Strecke stehengeblieben.

Chaos in Hamburg: Feuer am Bahnhof Rübenkamp – Strecke gesperrt

„Wir sind mit Kräften vor Ort“, so ein Sprecher der Feuerwehr zur MOPO. „Es brennt an zwei Stellen.“ Von der Hebebrandstraßen-Brücke schießen die Beamten eine Wasserfontäne in Richtung der beiden Feuer.

Aufgrund des Einsatzes kommt es auf dem Ring 2 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Polizei: „Besser weiträumig ausweichen.“

Ähnliches empfiehlt auch die S-Bahn via ihres Twitter-Kanals: „Streckensperrung zwischen Barmbek und Ohlsdorf. Bitte auf andere Verkehrsmittel ausweichen.“ (dg)