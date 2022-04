Schmerzensschreie und Hilferufe sorgen für Großeinsatz in Hamburg

Die Feuerwehr ist am Montagabend mit einem größeren Aufgebot nach Jenfeld ausgerückt. In einem Wohnhaus hatte ein Nachbar Hilfeschreie gehört und Brandgeruch wahrgenommen. Sofort schlug er Alarm.

Der Notruf ging gegen 20.20 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Ein Bewohner eines Hauses am Bekkamp meldete Schmerzens- und Hilfeschreie aus der Wohnung unter ihm. Außerdem habe es verbrannt gerochen, hieß es. Daraufhin wurde die Alarmstufe „Y“ ausgerufen. Das passiert automatisch, wenn zu vermuten ist, dass Menschenleben in Gefahr sind.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Freitag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Jenfeld: Schmerzschreie lösen Großalarm aus

Zwei Löschzüge, ein Rettungswagen und ein Notarzt rückten an. Am Einsatzort angekommen gab’s für die Retter allerdings nicht viel zu tun. In einer der Wohnung hatte der Mieter Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen, aber noch rechtzeitig bemerkt. Als er in seiner Not den schmurgelnden Topf von der Herdplatte nehmen wollte, rief er um Hilfe, weil dieser sich sehr erhitzt hatte. Verletzt wurde er dabei aber nicht.