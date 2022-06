Arbeitsunfall in Hamburg: Kieslaster kippt zur Seite – Fahrer verletzt

Arbeitsunfall am Überseering in Winterhude: Ein Kieslaster ist beim Abladen am Montagmorgen umgekippt – der Fahrer wurde verletzt.

Gegen 10.20 Uhr sei es zu dem Unfall gekommen, der Fahrer hätte beim Eintreffen der Feuerwehr noch in seinem Führerhaus gelegen.

„Einsatzkräfte retteten den Mann und übergaben ihm der Besatzung eines Rettungswagens“, so Dennis Dieckmann, Sprecher der Feuerwehr, der MOPO.

Arbeitsunfall in Hamburg: Kieslaster kippt zur Seite

Durch das Kippen des Lasters habe der Mann sich leichtere Verletzungen an der Schulter und am Rücken zugezogen, dazu hätte er eine Kopfplatzwunde gehabt. Dieckmann: „Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus.“

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Die Polizei sperrte den Überseering für Bergungs- und Rettungsarbeiten. Noch ist die Ursache für das Kippen des Lasters unklar. Mangelnde Ladungssicherung und schlechter Untergrund könnten möglichen Faktoren gewesen sein. Weitere Menschen im Bereich der Baustelle wurden laut Feuerwehr nicht verletzt. (dg)