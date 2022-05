Arbeitsunfall in Hamburg: Baumpfleger stürzt aus acht Metern Höhe ab

Schlimmer Unfall in Eißendorf. Dort ist ein Baumpfleger am Freitagnachmittag rund acht Meter von einem Baum in die Tiefe gestützt. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und kam mit einem Notarzt in die Klinik.

Der Unfall ereignete sich laut Feuerwehr gegen 16.40 Uhr in der Straße Beerentaltrift. Hier, auf einer Baustelle sollen Wohnungen entstehen, benachbarte Bäume sollten deshalb gekürzt werden. Dafür wurde eine Fachfirma beauftragt. Bei den Arbeiten verlor ein Baumpfleger jedoch den Halt und stürzte ab.

Arbeitsunfall in Eißendorf – Notarzt versorgt Verletzten

Kollegen des Mannes riefen den Rettungsdienst. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer. Danach kam es mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.