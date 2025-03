Aus großer Höhe gestürzt: schwerer Arbeitsunfall beim Fischmarkt

Bei Arbeiten auf dem Dach eines Gebäudes in der Großen Elbstraße (Altona) ist ein Mann abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Er wird im Krankenhaus behandelt.

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 13 Uhr auf einem Gebäude in der Nähe des Fischmarktes. Bei Arbeiten an einem Dach stürzte ein Mann mehrere Meter in die Tiefe. Laut „Abendblatt“ fiel er aus dem dritten Stock in acht Metern Höhe.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, hieß es auf MOPO-Nachfrage von der Feuerwehr. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.