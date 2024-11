Schlimmer Unfall im Hamburger Hafen – Arbeiter in Lebensgefahr

Auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in Steinwerder ist es am Montagmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Monteur war vom Dach einer Halle in die Tiefe gestürzt. Er musste reanimiert werden.

Laut Polizei geschah das Unglück gegen 9.25 Uhr an der Straße Nordersand. Hier sei ein Monteur mit Dacharbeiten an der Halle beschäftigt gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache habe er den Halt verloren und sei in die Tiefe gestürzt.

Notarzt leitet Reanimation ein

Bei Eintreffen der Rettungskräfte sei der Verunglückte ohne Lebenszeichen gewesen, ein Notarzt leitete die Wiederbelebung ein. Danach kam der Mann in eine Klinik. Laut einem Polizeisprecher besteht Lebensgefahr. Die Unglücksursache wird vom Amt für Arbeitsschutz ermittelt. Kollegen des Opfers werden vom Kriseninterventionsteam betreut.