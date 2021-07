Arbeitsunfall in der City: Am Montagmittag hat sich ein Arbeiter an der Ludwig-Erhard-Straße verletzt. Offenbar sind Glasplatten auf ihn gestürzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr an einem Bürogebäude. Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage mitteilte, arbeitete der Mann mit Fensterscheiben.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich Zugseile gelöst, mit denen die Scheiben gesichert waren. Daraufhin wurden die Glasplatten von einer Windböe umgeweht. Sie stürzten auf den Arbeiter und klemmten ihn ein.

Welche Verletzungen der Mann davontrug, ist laut Polizei bislang noch unklar. Er musste vor Ort behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht werden. (mhö)