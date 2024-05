Einbruch in Hamburg: Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit zwei Männern

Verfolgungsjagd durch Barmbek-Süd: Nach einem Einbruch an der Straße Imstedt nahm die Hamburger Polizei einen Verdächtigen fest – ein weiterer konnte fliehen.

Ein Anwohner hörte laut Polizei gegen 2 Uhr in der Nacht zu Mittwoch „Aufbruchgeräusche“, die aus Richtung eines Ladens kamen. Der Zeuge informierte die Polizei.

Einbruch in Hamburg: Polizei stellt Verdächtigen nach Verfolgung

Beamte der örtlichen Wache (PK 31) sahen kurz darauf zwei Männer, die vor dem Laden standen. Als sie die Kräfte sahen, flüchteten die mutmaßlichen Einbrecher in Richtung Von-Axen-Straße; die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Einen der Männer konnten die Beamten einholen und auch vorläufig festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 47-Jährigen.

Dessen Komplize verschwand (fast) spurlos in die Nacht – er soll nur einen Gegenstand fallen gelassen haben, „bei dem es sich mutmaßlich um Aufbruchwerkzeug handeln könnte“, sagte eine Polizeisprecherin. Der Gegenstand wurde sichergestellt. Ob etwas aus dem Laden gestohlen wurde, ist nicht bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Teenie-Mädchen randalieren im Krankenhaus – und sollen Kind mit Tod bedroht haben

Der 47-Jährige kam in U-Haft. Die Entscheidung eines Richters, ob er dort noch länger bleiben muss, stand zunächst noch aus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)