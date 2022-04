Angriff mit Schuhanzieher – zwei Verletzte in Hamburg

In Wilhelmsburg ist am Samstagabend ein Trinkgelage eskaliert. Die Polizei ist mit mehreren Streifwagen angerückt. Es gab zwei Verletzte. Ein Mann und eine Frau erlitten blutende Verletzungen durch einen Schuhanzieher.

Wie der Polizeilagedienst bestätigte, kam es gegen 21.50 Uhr zu einem Einsatz in einer Wohnung in der Veringstraße. Hier wurde nach MOPO-Informationen mit mehreren Personen gefeiert. Im Zuge der Party soll es zu einer sexuellen Belästigung gegenüber einem weiblichen Partygast gekommen sein. Der Partner der Frau soll den Mann zur Rede gestellt haben.

Wilhemsburg: Pärchen erleidet blutige Wunden durch Schuhanzieher

Hierbei kam es zum Handgemenge. In dessen Verlauf ergriff ein Mann einen Schuhanzieher und drosch damit auf einen anderen Mann und eine Frau ein. Ein Mann erlitt dabei eine blutende Armverletzung, die Frau eine Wunde an der Hand. Polizisten trennten die Streithähne. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. In die Klinik wollte aber keiner.