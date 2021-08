Angriff in ruhiger Wohnstraße: Schüsse in Wandsbek – Mann an Bein verletzt

Wandsbek –

Plötzlich fielen Schüsse: In einer ruhigen Wohnstraße in Wandsbek ist in der Nacht zu Freitag ein Mann angeschossen worden. Der 54-Jährige wurde am Bein verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte, habe der Verletzte ausgesagt, ein Unbekannter habe ihm ins Bein geschossen, als er gegen 00.45 Uhr aus seinem Haus in der Willöperstraße kam. Danach sei der Täter geflohen.

Hamburg: Unbekannter schießt Mann ins Bein

Die Umstände des Vorfalls in der Nacht seien aber noch unklar, sagte der Sprecher. Am Tatort soll eine Patronenhülse kleineren Kalibers sichergestellt und zur Spurenermittlung geschickt worden sein.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine nahegelegene Klinik. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (ng)