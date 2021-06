Angriff in Eilbek: Messer steckte im Rücken! Mann bei blutigem Streit verletzt

Eilbek –

Bluttat in Eilbek! Am Freitagmorgen ist es hier auf offener Straße zum Streit zwischen zwei Männern gekommen. Einer zog ein Messer und rammte es seinem Kontrahenten in den Rücken. Den Rettern bot sich ein dramatisches Bild.

Es ist 9.50 Uhr, als mehrere Notrufe in den Einsatzzentralen von Polizei und Feuerwehr eingehen. Die Anrufer melden eine stark blutende Person am U-Bahnhof Wartenau vor einer Sparkassenfiliale. Sie sei mit einem Messer verletzt worden.

Hamburg: Messerstecherei vor einer Bank

Sofort rückten mehrere Streifenwagen an. Von der Feuerwehr wurde ein Notarzt, ein Rettungswagen und ein Löschfahrzeug alarmiert. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild. Ein junger Mann (23) lag blutend am Boden. In seinem Rücken steckte die Klinge eines Messers.

Während diverse Streifenwagen in der Umgebung nach dem Täter fahndeten, versorgte der Notarzt den Schwerverletzten. Danach kam er in eine Klinik. Es besteht Lebensgefahr. Der Tatort wurde abgesperrt. Später konnten die Beamten in der näheren Umgebung einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Hintergründe und der genaue Tatort sind derzeit unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.