Überfall in Hamburg: Räuber macht dummen Fehler – jetzt wird mit Foto gefahndet

In der vergangenen Silvesternacht ist an der Friedhofstraße in Eißendorf ein 25-Jähriger von mehreren Männern niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Die Täter entkamen mit Beute – einer war aber mehr als arglos im Umgang mit seiner Beute.

Denn einer der bis zu vier Unbekannten, der an der Attacke beteiligt gewesen sein soll, ging mit der geklauten EC-Karte des Opfers nur Minuten nach dem Überfall in einer nahen Tankstelle einkaufen. Dabei wurde das Gesicht des Mannes von den Überwachungskameras erfasst. Das Foto zeigt einen 18 bis 25 Jahre alten Mann mit Brille, der eine gelbe Daunenjacke trägt.

Hinweise an die Kripo

Der Mann soll zusammen mit drei Komplizen den 25-Jährigen zwischen 3 und 4 Uhr abgefangen und unvermittelt attackiert haben: Laut Polizei schlugen und traten sie auf den Mann ein, raubten Geldbörse, Handy und Kopfhörer. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde am Kopf, am Oberkörper und an der Hand verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer wieder tödliche Unfälle: Das sehen Lkw-Fahrer beim Abbiegen wirklich

„Da die Ermittlungen bisher nicht zur Identifizierung des Mannes führten, fahnden wir nun öffentlich mit Lichtbildern nach ihm“, so ein Polizeisprecher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an die Ermittler unter Tel. 428 65 6789. (dg)