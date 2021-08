An Straßenrand in Hamburg: Geparkte Autos durch Flammenmeer zerstört

Kirchwerder –

Einsatz für die Feuerwehr in einem ländlichen Teil von Hamburg: Die Rettungskräfte sind am Samstagabend nach Kirchwerder ausgerückt. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, standen drei Autos am Straßenrand in Vollbrand.

Wie ein Polizist der MOPO bestätigte, meldeten Anwohner des Zollenspieker Hauptdeichs gegen 23.35 Uhr, dass es vor ihrem Haus knallen und brennen würde. Wie sich später herausstellte, brannten ein VW Tiguan, ein Opel Meriva und ein Volvo. An allen Autos entstand Totalschaden.

Feuer in Hamburg: Drei Autos brannten in Kirchwerder aus

Die Löscharbeiten dauerten bis nach Mitternacht an. Rund 30 Retter waren im Einsatz. Die Polizei kontrollierte im nahen Umfeld des Brandort mehrere Personen. Ohne Ergebnis. Es wurde ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet. Die Beamten gehen derzeit von Brandstiftung aus.