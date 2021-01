An Kreuzung: Zwei Autos kollidieren frontal – Sushi-Lieferant schwer verletzt

Bergedorf -

An der Kreuzungs Weidenbaumsweg und Stuhlrohrstraße sind am Mittwochabend zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert: Ein Mann wurde laut Polizei schwer verletzt.

Er soll als Fahrer am Lenker des weißen VW Ups gesessen haben, einem Sushi-Lieferdienst. „Er lag beim Eintreffen am Boden“, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mit. „Der Mann wurde behandelt und kam in eine Klinik.“

Hamburg: Autos kollidieren frontal – Sushi-Lieferant schwer verletzt

Zuvor waren die zwei Kleinfahrzeuge offenbar frontal zusammengestoßen – die Ursache dafür sei noch unklar, man prüfe auch einen möglichen Rotlichtverstoß. „Durch den Unfall löste der Airbag beim VW aus“, so der Sprecher weiter. „Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun.“

Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des verletzten Sushi-Lieferfahrers sollen Kollegen von diesem erschienen sein und die Bestellung abgeholt haben: Sie kümmerten sich ums Essen und die restliche Route. (dg)