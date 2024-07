An Hamburger Bahnhof: Exhibitionist lässt Hose runter und hat nun Ärger

Ein Vorfall, der sich in der Nacht zu Sonntag am Bahnhof Hasselbrook ereignet hat, beschäftigt nun die Ermittler der Bundespolizei. Ein Mann (35) hatte vor einem Pärchen die Hose heruntergelassen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die geschockten Opfer riefen die Polizei.

Laut Bundespolizei saß das Pärchen (beide 20 Jahre alt) gegen 0.10 Uhr auf einer Bank auf dem Bahnsteig, als sich plötzlich ein Mann näherte und vor ihnen stehen blieb. Dann soll er seine Hose heruntergezogen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Strafverfahren gegen Exhibitionisten eingeleitet

Die geschockten 20-Jährigen verließen den Bahnhof und alarmierten die Bundespolizei. Aufgrund der guten Beschreibung konnte der Tatverdächtige noch im Bahnhof angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet.