An der Elbe: Illegale Camper aus Irland greifen Polizisten an

Ochsenwerder –

Irische Landfahrer haben am Sonntag illegal ihr Lager in einem Hochwasserschutzgebiet an der Elbe aufgeschlagen. Als Polizeibeamte die Gruppe bemerkten, machten sie sie auf das Camp-Verbot aufmerksam und baten die Landfahrer darum, das Gelände bei Ochsenwerder zu verlassen. Einige wollten sich das offenbar nicht gefallen lassen – und gingen auf die Polizisten los.

Als die Polizei sich wehrte und dabei Pfefferspray einsetzte, wurde einer der Beamten verletzt – wie stark und ob er seinen Dienst fortsetzten konnte, ist nicht bekannt. Die irische Gruppe bestand aus etwa 15 Personen, darunter mehrere Kinder. Ein Großaufgebot der Polizei rückte aufgrund der Aggressivität gegenüber den Beamten an. Eine Frau aus der Gruppe der Landfahrer wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen und auf das Revier gebracht.

Hamburg: Iren campen illegal an der Elbe – und greifen Polizisten an

Rettungskräfte versorgten vor Ort diejenigen, die vom Pfefferspray getroffen wurden. Von ihnen musste allerdings niemand ins Krankenhaus. Die Landfahrer zeigten schließlich doch Einsicht und verließen das Gelände. Die zuvor in Gewahrsam genommene Frau wurde entlassen und konnte mit ihren Weggefährten weiterfahren. Die Polizei begleitete die Fahrzeuge noch ein Stück, um sicherzustellen, dass diese sich nicht woanders illegal niederlassen.

Auch die Polizei in Niedersachsen wurde über die Gruppe der irischen Landfahrer informiert, um den Landfahrern einen geeigneten Stellplatz zuzuweisen. Die Hamburger Polizei verschloss das Grundstück am Deich wieder mit einen Fahrradschloss. (mhö)