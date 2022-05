Alarm an der Elbchaussee: Passantin bemerkt Einbruch

Die Hamburger Polizei hat einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, am Freitagabend in ein Reihenhaus an der Elbchaussee in Ottensen eingebrochen zu sein. Eine Passantin bemerkte die durch den Einbruch ausgelöste Alarmanlage.

Die Frau informierte Polizisten, die in der Nähe in einem Streifenwagen saßen. „Die Beamten des PK21 stellten bei der ersten Überprüfung des Hauses eine eingeschlagene Scheibe einer Balkontür fest und verständigten weitere Polizeikräfte“, so ein Polizeisprecher.

Hamburg: Passantin bemerkt Einbruch – eine Festnahme

Bei der Durchsuchung des Hauses wurde der 47-Jährige angetroffen und vorläufig festgenommen. Der Sprecher: „Die Bewohner selbst waren abwesend.“

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Der 47-Jährige kam in Untersuchungshaft. (dg)