An der Alster: Schülerin auf Rad von Auto gerammt – schwer verletzt

Eine Schülerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in St. Georg schwer verletzt worden. Das Mädchen war von einem Radweg auf die Straße gefahren und dort von einem Pkw gerammt worden. Es kam mit einem Rettungswagen in die Klinik.

Laut eines Presseberichts der Polizei geschah der Unfall gegen 13.30 Uhr auf der Kennedybrücke. Eine 13-Jährige war hier zusammen mit Mitschülern in Richtung Dammtor auf dem dortigen Radweg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei sie plötzlich auf die Straße geraten.

Radfahrerin an der Alster von Auto gerammt

Hier wurde sie von einem Auto gerammt und zu Boden geschleudert. Das Mädchen erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und kam in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht.