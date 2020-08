An der Alster: Radfahrer stoßen zusammen – Frau verliert Zähne

St. Georg -

Ein schlimmer Unfall in der Nacht zu Sonnabend an der Alster: Zwei Radler kamen sich auf der Kennedybrücke entgegen und krachten frontal ineinander. Beide kamen in die Klinik. Eine Frau (44) verlor bei dem Zusammenstoß ihre Schneidezähne.

Die Nacht zum 1. August war warm, um die 19 Grad. Viele Hamburger zog es an die Alster. Gegen 1.50 Uhr machten die beiden Radfahrer sich unabhängig voneinander auf die Heimfahrt, stießen nur Momente später auf der Kennedybrücken zusammen.

Zwei Rettungswagen rückten an, um die Verletzten zu versorgen, darunter eine Radfahrerin (44). Sie verlor bei dem Unfall die Schneidezähne und erlitt eine Bauchverletzung. Der andere Radler erlitt Schürfwunden. Beide kamen in die Klinik. Zumindest einer der Unfallbeteiligten soll alkoholisiert gewesen sein und den Zusammenstoß verursacht haben.