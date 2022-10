An der Alster: 20-Jähriger mit Messer bedroht und verfolgt

Mitten auf dem Jungfernstieg haben zwei Männer, darunter ein Jugendlicher, am Mittwochabend versucht, einem Mann das Smartphone zu rauben. Beute machten sie allerdings keine, stattdessen landeten sie vor dem Haftrichter.

Nach einem versuchten Raub am Hamburger Jungfernstieg hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 16 und 29 Jahren hätten am Mittwochabend einen 20-Jährigen, der gerade sein Handy in der Hand hielt, mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei mit. Nicht die erste Auseinandersetzung dieser Art auf der Prachtmeile, die abends zur Problemzone wird.

Hamburger Alster: Räuber bedroht Mann mit Messer

Der 20-Jährige flüchtete und alarmierte die Polizei, während die beiden Angreifer ihn verfolgten. Die Beamten nahmen die beiden Verdächtigen in der Nähe des Tatortes fest und stellten ein Messer sicher. Beide kamen vor den Haftrichter. (ruega)