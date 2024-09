An der Alster: 18-Jähriger flüchtet im Miles-Audi vor der Polizei – dann kracht es

In der Nacht zum Samstag kam es in Rotherbaum zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Miles Mietwagen. Am Ende krachten beide Fahrzeuge zusammen. Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Aufgrund des Verdachts, dass das Carsharing-Fahrzeug missbräuchlich genutzt wurde, wollte die Besatzung eines Streifenwagens den Miles Mietwagen gegen 1.20 Uhr an der Straße Fontenay stoppen. Der 18-jährige Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und gab Gas.

Flüchtiges Auto kracht gegen Verkehrsschild – Streifenwagen hinten rein

Weit kam er allerdings nicht: Schon an der Einmündung zur Straße Am Alsterufer verlor er die Kontrolle über den Miet-Audi und fällte ein Verkehrsschild. Der Streifenwagen konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Wagen des Flüchtenden.

Die Beamten wurden bei dem Crash leicht verletzt. Der Fahrer des Audi wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.