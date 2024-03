AMG erfasst Fußgänger und schleudert ihn durch die Luft

In St. Georg ist es am Samstagabend zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Der Fahrer eines AMG-Mercedes hat einen Fußgänger, der über die Straße lief, erfasst und meterweit weggeschleudert. Ein Notarzt versorgte das schwer verletzte Opfer.

Wie die Polizei auf MOPO-Anfrage bestätigte, passierte der Unfall gegen 21.15 Uhr am Steindamm am Übergang zum Kreuzweg. Hier sei ersten Erkenntnissen zufolge ein Fußgänger (29) bei einer rot anzeigenden Ampel über die Straße gelaufen – direkt vor einen AMG-Mercedes, der in Richtung Adenauerallee unterwegs war.

Unfallopfer durch die Luft geschleudert und schwer verletzt

Der Fahrer versuchte noch, auszuweichen – ohne Erfolg. Der Fußgänger wurde bei dem Aufprall meterweit durch die Luft geschleudert. Er erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und kam in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle war rund zwei Stunden gesperrt.