Am Zebrastreifen: Vierjähriger in Hamburg von Autofahrerin angefahren – Krankenhaus

Dramatische Szenen in Rahlstedt: Als ein vierjähriges Kind am Samstagnachmittag den Zebrastreifen am Meiendorfer Weg überqueren wollte, wurde es von einer Autofahrerin angefahren, die nicht rechtzeitig bremste.

Der Unfall passierte gegen 16.23 Uhr auf Höhe des U-Bahnhofs der Linie U1. Wie der polizeiliche Lagedienst der MOPO mitteilte, wurde der Junge dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Die 83-jährige Fahrerin war laut dem Sprecher über den Unfall sehr erschrocken und kam ebenfalls zur Überprüfung ins Krankenhaus.

Wie genau es zu dem Unfall kam ist allerdings noch unklar. Die Feuerwehr, die Polizei sowie ein Notarzt waren im Einsatz. Der Meiendorfer Weg war auf Höhe des Bahnhofs gesperrt. Zuerst hatte das „Abendblatt“ berichtet. (aba)