Am Stadtpark Kontrolle verloren: Mercedes überschlägt sich – Fahrer in Klinik

Winterhude -

Schwerer Unfall am Hamburger Stadtpark: Am frühen Mittwochmorgen hat ein Autofahrer an der Ohlsdorfer Straße offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich mit seiner Mercedes A-Klasse überschlagen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann vom Winterhuder Marktplatz aus in Richtung Ring 2 unterwegs. Auf Höhe der Bussestraße kam es dann zum Unfall.

Hamburg: Mercedes überschlägt sich – Fahrer in Klinik

Dabei zog der Fahrer mit seinem Mercedes auch einen am Straßenrand geparkten VW Golf in Mitleidenschaft: Die linke Seite des Autos wurde bei der Kollision völlig demoliert, das Fahrerfenster zerbarst.

Der Mercedes-Fahrer kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Wie schwer er sich bei dem Vorfall verletzt hatte, war zunächst unklar. Die Ohlsdorfer Straße war zeitweilig gesperrt.