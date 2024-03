Volltrunkener belästigt junge Frauen auf dem Kiez

Im S-Bahnhof Reeperbahn sind zwei junge Frauen (18, 19) von einem Mann sexuell belästigt worden. Er soll die Frauen noch beleidigt und bepöbelt haben, nachdem diese ihn aufforderten, seine Annäherungen zu lassen.

Sie saßen laut Bundespolizei um 3 Uhr in der Nacht zu Sonntag auf einer Bank am Bahnsteig und warteten auf den Zug. Der Beschuldigte – ein 25-Jähriger – soll sich den Frauen genähert und sie an den Armen und Oberschenkeln gestreichelt haben.

Bundespolizei ermittelt gegen 25-Jährigen

„Auch auf Aufforderungen der Frauen, die Handlungen zu unterlassen, reagierte der Mann nicht und quittierte dies mit heftigen Beleidigungen gegen die Geschädigten“, sagte Bundespolizei-Sprecher Rüdiger Carstens. Die Frauen hätten sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens gestanden, als gerufene Bundespolizisten eintrafen.

Die Beamten stellten den Verdächtigen vor Ort und nahmen ihn mit zur Wache. Atemalkoholgehalt: 2,54 Promille. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Nach Abschluss der Polizei-Maßnahmen durfte er gehen. (dg)