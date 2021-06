Am S-Bahnhof: Mann fällt in Gleisbereich – Zugverkehr gestoppt

Ohlsdorf –

Schreck am Bahnhof Ohlsdorf: Ein 51 Jahre alter Mann ist Sonntagnachmittag in den Gleisbereich gestürzt. Ein Mitarbeiter der Bahn wählte daraufhin den Notruf. Der Verkehr wurde auf der Linie gestoppt.

Sanitäter hievten den nicht mehr ansprechbaren Mann aus dem Ruhrgebiet auf eine Trage und brachten ihn in ein nahes Krankenhaus.

Hamburg: Mann fällt in Gleisbereich – nicht mehr ansprechbar

Bundespolizisten übernahmen die Tatortarbeit. „Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich gefallen war“, teilte ein Sprecher mit. Ursache könnte zeitnaher Drogenkonsum sein.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei wiederholt vor den Gefahren an Bahnanlagen. „Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen, insbesondere unter Alkoholeinfluss, kann zu schweren Unfällen führen“, so der Sprecher weiter. „Dabei gefährden sich die Personen durch ihr Handeln nicht nur selbst, sondern auch Helfer und Reisende. Triebfahrzeugführer können mit ihren S-Bahnzügen nicht ausweichen und können trotz eingeleiteter Schnellbremsungen oftmals einen Unfall nicht mehr verhindern.“