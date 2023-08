Feuer bricht in Hamburger Imbiss aus – drei Verletzte

Flammen im Schnellrestaurant: Am Dienstagabend geriet in einem Asia Imbiss am S-Bahnhof Heimfeld heißes Fett in der Küche in Brand. Drei Personen wurden dabei verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Laut Feuerwehr kam es um kurz vor 21 Uhr zu einem Fettbrand in der Lüftungsanlage des Imbisses. Mit zwei Löschzügen rückte die Feuerwehr an und konnte den Brand recht schnell löschen.

Heimfeld: Fettbrand in Asia-Imbiss

Durch den Rauch wurden ein Vater und seine beiden Kinder, sieben und zehn Jahre alt, leicht verletzt und kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Brandermittlungen laufen nun. (alp)