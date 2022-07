Motorradfahrer in Winterhude von Taxi erfasst – Klinik

Schwerer Unfall in Winterhude: Ein Motorradfahrer ist am Samstagmittag am Mühlenkamp von einem Taxi erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Um 11.30 Uhr hätten Passanten den Notruf gewählt. Die Polizei habe die Straße zunächst abgesperrt, die Feuerwehr kümmerte sich um den Biker. „Der Mann im ein Krankenhaus“, so ein Sprecher des Lagedienstes zur MOPO. „Es besteht keine Lebensgefahr.“

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Möglich, dass der Taxifahrer wenden wollte und den Motorradfahrer dabei übersah. Der Lagedienst-Sprecher: „Die Ermittlungen dauern an.“ (dg)