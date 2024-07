Am Jungfernstieg: AMG rast in Haspa – mehrere Verletzte

Großeinsatz am Jungfernstieg: Am Dienstagmorgen ist dort ein Mercedes SUV nach einem Unfall von der Straße abgekommen und in eine Filiale der Hamburger Sparkasse (Haspa) gerast.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr. Mehrere Rettungsfahrzeuge und Notärzte waren im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, habe der Fahrer eines Mercedes AMG GLE 63S Coupé vom Ballindamm aus kommend in Höhe der Europapassage aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das schwere Fahrzeug verloren.

Mercedes kommt von Straße ab und rast in Haspa-Filiale – vier Verletzte

Das Auto raste an der Einmündung zum Jungfernstieg geradeaus weiter über den Gehweg durch die Bestuhlung eines Gastronomiebetriebs. Zum Glück saß dort wegen des schlechten Wetters niemand. Dann kollidierte das Fahrzeug mit einem Lieferwagen, der dort stand, und kam erst im Eingangsbereich der dortigen Haspa-Filiale zum Stehen.

Der Lieferwagen schoss bei dem Aufprall nach vorn, erfasste dort einen Fußgänger (40) und verletzte diesen schwer. Er musste reanimiert werden. Fahrer und Beifahrer des Mercedes sowie ein Passant wurden ebenfalls verletzt.

Geschockte Augenzeugen von Seelsorgern betreut

Rund 50 Rettungskräfte der Feuerwehr sowie mehrere Streifenwagen rückten an. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen und klärt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Dazu wurde auch ein 3D-Scanner sowie eine Drohne eingesetzt. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Augenzeugen des Unfalls, insgesamt mussten 25 Menschen betreut werden.