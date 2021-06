Am HSV-Stadion: Radfahrer stürzt Böschung hinunter – tot

Stellingen –

Schrecklicher Unfall am Volksparkstadion des HSV: Am Sonntagmorgen ist an der Sylvesterallee ein Fahrradfahrer eine Böschung hinuntergestürzt und gestorben.

Passanten fanden den nicht mehr ansprechbaren Mann gegen 9 Uhr unweit des Parkplatzes zur Barclaycard-Arena. Die Polizei sperrte den Tatort, die Feuerwehr zog einen Notarzt hinzu.

Am HSV-Stadion in Hamburg: Radfahrer stürzt und stirbt

Dieser konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen, dessen Identität laut Polizei noch unklar ist. „Wir gehen bisher nicht von einer Fremdeinwirkung aus“, teilte ein Sprecher auf MOPO-Nachfrage mit. Der Leichnam sei im Anschluss in die Rechtsmedizin gekommen.

Das Opfer, ein schätzungsweise 40 bis 50 Jahre alter Mann, soll schweren Kopfverletzungen erlegen sein. „Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an“, so der Polizeisprecher weiter.