Am Hauptbahnhof: Souvenir-Jäger landet in U-Haft

Bundespolizisten haben am Dienstagnachmittag im Hauptbahnhof (St. Georg) einen Ladendieb festgenommen. Der hatte zuvor in einem der Geschäfte in der Wandelhalle zugeschlagen. Nicht zum ersten Mal.

Ein Ladendetektiv hatte gegen 16.40 Uhr eine Streife der Bundespolizei gerufen und einen Ladendieb gemeldet. Der 29-Jährige hatte dort billige Hamburg-Andenken gestohlen. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam dann heraus, dass er offenbar ein notorischer Dieb ist.

Ladendieb mit Haftbefehl gesucht

Seit Anfang August wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Berlin mit einem Haftbefehl gesucht. Er war wegen Bandendiebstahls und Wohnungseinbruchs zu einer Haftstrafe verurteilt worden, hatte diese aber nie angetreten. Nun muss er dies nachholen und elf Monate einsitzen.