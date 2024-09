Am Hauptbahnhof: Falschgeld-Händler landet in U-Haft

Weil er ein bestehendes Hausverbot in einem Supermarkt am Hauptbahnhof (St. Georg) ignorierte, sorgte ein Mann am Freitagnachmittag für einen Einsatz der Bundespolizei. Am Ende landete er in U-Haft.

Wie die Bundespolizei mitteilte, seien die Beamten gegen 14.25 Uhr vom Ladendetektiv eines Supermarkts zur Wandelhalle gerufen worden. Dort hatte ein Mann (31) trotz Hausverbots den Laden betreten. Weil er diesen nach Aufforderung nicht verlassen wollte, wurden die Beamten zu Hilfe gerufen.

Mann wurde wegen Falschgeldhandel gesucht

Als die Polizisten den 31-Jährigen überprüften, stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Der Mann wurde wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Falschgelddelikten gesucht. Er hatte versucht, gefälschte Dollar-Noten in den Verkehr zu bringen. Er kam in U-Haft.