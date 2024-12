Am Hauptbahnhof: Bundespolizei rettet Weihnachtsgeschenke

Ein Moment der Unachtsamkeit hätte einer Familie fast das Weihnachtsfest verdorben. Eine Reisende besuchte am Sonntagmorgen vor der Abfahrt ihres ICE ein Modegeschäft in der Wandelhalle. Dort ließ sie ihren Koffer samt Weihnachtsgeschenken kurz aus den Augen. Dies nutzte ein Dieb aus.

Gegen 10.25 Uhr meldete sich laut Bundespolizei eine völlig aufgelöste Frau (63) bei den Beamten und gab an, dass ihr Koffer gestohlen worden sei. Darin befanden sich Weihnachtsgeschenke für ihren Sohn und Enkel in Nürnberg, die sie besuchen wollte. Völlig niedergeschlagen ging die 63-Jährige ohne die Geschenke auf die Reise.

Dieb und Beute sichergestellt – Weihnachtsfest gerettet

Unterdessen sichteten die Bundespolizisten Videomaterial und entdeckten darauf den Dieb samt Koffer. Aufgrund der guten Beschreibung fahndeten zivile Beamte nach dem Dieb – mit Erfolg. Zwar hatte der Dieb, als er angetroffen wurde, seine Kleidung gewechselt und den Koffer nicht mehr bei sich, doch dies half ihm nicht.

Ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in St. Georg wurde kurz darauf vollstreckt. Dort fanden die Beamten den Koffer samt der darin befindlichen Geschenke. Dieser wurde mit einem ICE nach Nürnberg geschickt, wo ihn die Frau am Abend in Empfang nehmen kann.