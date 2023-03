Am Hauptbahnhof: Bundespolizei nimmt Profi-Taschendiebe fest

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof (St. Georg) zwei professionelle Taschendiebe auf frischer Tat ertappt.

Laut Bundespolizei sei das Duo immer wieder durch Taschendiebstähle aufgefallen. Am späten Montagnachmittag haben Zivilfahnder die Männer (22 und 35 Jahre) dabei beobachtet, wie diese am Südsteg offenbar Ausschau nach potentiellen Opfern hielten. Ein erster Versuch, einen Reisenden zu bestehlen, sei zunächst erfolglos gewesen. Etwas später versuchten es die Taschendiebe bei einer 49-Jährigen erneut. Und das vor den Augen der Fahnder.

Zwei Taschendiebe in U-Haft

Der 22-Jährige soll blitzschnell in die Jacke der Reisenden gegriffen und ein Handy herausgezogen haben. Dies übergab er eben so rasch seinem Komplizen. Nun schritten die Zivilfahnder ein und nahmen das Duo fest. Bei dem 33-Jährigen wurde neben dem Handy weiteren Diebesgut wie Schuhe und Bekleidung mit Preisschild daran gefunden. Beide Männer kamen in Haft.