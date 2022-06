Betrunkener lehnt sich an S-Bahn – und stoppt Zugverkehr am Hauptbahnhof

Ein betrunkener Mann hat sich in der Nacht zu Sonntag am Hamburger Hauptbahnhof gegen eine anfahrende S-Bahn gelehnt und so für einen kurzzeitigen Stop im Zugverkehr gesorgt. Das teilte die Bundespolizei mit.

Eine Streife der Beamten habe gegen 1 Uhr auf dem Bahnsteig 2 den Mann gesehen – und die S-Bahn, „die sich zur Weiterfahrt in Bewegung setzte“, so Sprecher Thomas Hippler.

Der Zugführer stoppte die Bahn, die Beamten und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zogen den 21-Jährigen von der S-Bahn zurück in Richtung Bahnsteigmitte.

Am Hauptbahnhof Hamburg: Betrunkener lehnt sich an S-Bahn

Der 21-Jährige sei ins Taumeln geraten und drohte, erneut gegen den Zug zu stürzen. Hippler: „Der Mann sah sein Fehlverhalten nicht im Geringsten ein, vielmehr begann er damit, die Sicherheitskräfte körperlich anzugehen.“ Er sei kontrolliert zu Boden gebracht worden. Beamte legten ihm Handfesseln an, „da er massive Gegenwehr leistete“.

Auf dem Weg zur Wache soll er die Bundespolizisten laut Hippler „auf übelste Weise“ beleidigt haben. Dann habe er angefangen, sie zu bespucken. „Er bekam eine Spuckschutzhaube übergestülpt.“ Teilweise hätte er getragen werden müssen.

Ein Amtsarzt untersuchte den 21-Jährigen und empfahl einen Transport ins Krankenhaus. Sein Atemalkoholwert betrug 2,27 Promille. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (dg)