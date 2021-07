Am Hamburger Hauptbahnhof: Bundespolizei nimmt betrunkenen Messer-Mann fest

St. Georg –

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat am Freitagabend in einem Zug von Bad Oldesloe nach Hamburg für Ärger gesorgt: Laut Bundespolizei soll er mit einem verbotenen Messer durch die Abteile gelaufen, später Beamte übel beleidigt haben.

Fahrgäste informierten das Zugpersonal nachdem sie den torkelnden Mann (2,5 Promille) gesehen hatten. Bedroht hatte er wohl niemanden, trotzdem „löste sein Auftreten Unwohlsein aus“, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Hamburg: Bundespolizei nimmt betrunkenen Messer-Mann fest

Das Sicherheitspersonal im Zug nahm dem 30-Jährigen das Messer ab, dabei kam heraus, dass er gar keine Fahrkarte hatte. Die Bundespolizei, die den Mann am Gleis 7 des Hamburger Hauptbahnhofs in Empfang nahmen, stellten des Weiteren fest, dass er gesucht wurde – wegen Drogendelikten.

Da der Mann sich offenbar nicht ausweisen wollte, kam er mit auf die Wache. Auf dem Weg dorthin soll er die Bundespolizisten mit Worten wie „Ihr Wichser“ und „Ich ficke deine Mutter“ beleidigt haben. Er hatte mehrere Tütchen bei sich, mutmaßlich mit Cannabis gefüllt.

Weil er eine offene Geldstrafe von 450 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun die nächsten 15 Tage in Haft verbringen. Insgesamt wurden gegen ihn fünf neue Verfahren eingeleitet: Erschleichen von Leistungen, Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Belästigung der Allgemeinheit. (dg, ruega)