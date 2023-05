Hamburger Flughafen: Mann will einreisen – und landet im Knast

Die Bundespolizei am Hamburg Flughafen (Fuhlsbüttel) hat am Samstag einen Reisenden festgenommen. Der Mann war aus Istanbul gekommen. Bei der Einreisekontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war.

Laut eines Sprechers sei der Reisende (44) gegen 9.30 Uhr in Hamburg gelandet und zur Kontrolle seiner Personalien am Einreise-Schalter erschienen. Dabei machten die Beamten dann eine Entdeckung. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht.

Mann war wegen Beleidigung verurteilt worden

Er war im Juni 2021 wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 2400 Euro plus Verfahrenskosten verurteilt worden, hatte diese aber nie bezahlt. Weil er das Geld vor Ort nicht aufbringen konnte, wurde er in U-Haft verbracht und muss dort nun eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.