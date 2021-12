Die Flugreise nach Italien endete für eine 24-Jährige vorerst auf dem Revier der Bundespolizeiinspektion am Hamburger Flughafen. Die Reisende war bei der Sicherheitskontrolle aufgefallen, weil sie einen gefährlichen Gegenstand in ihrer Handtasche hatte.

Laut eines Sprechers der Bundespolizei wurden die Beamten am Montag gegen zwölf Uhr zu dem Bereich im Flughafen gerufen, in dem Reisende und ihr Handgepäck vor dem Boarding kontrolliert wird. Hier war eine 24-Jährige gestoppt worden, die nach Bergamo in Italien fliegen wollte. Sie hatte eine Dose Pfefferspray dabei, die nicht mit den Vermerk „Tierabwehrspray“ versehen war – somit hatte die 24-Jährige gegen das Waffengesetz verstoßen.

Bundespolizei stoppt Frau am Hamburger Flughafen

Auf der Wache wollte die Frau keine Angaben zur Sache machen. Das Pfefferspray wurde ihr abgenommen und nach Fertigung einer Strafanzeige konnte sie später weiterreisen. Weil sie aber nicht in Deutschland gemeldet ist, musste die 24-Jährige eine sogenannte Sicherheitsleistung von 400 Euro hinterlegen. Sollte sie zu einer Geldstrafe verurteilt werden, wird die dann mit den 400 beglichen. (ruega)