Am Flughafen: Bundespolizei stoppt Mann mit gefährlichem Kleidungsstück

Bundespolizisten haben am Freitagnachmittag am Flughafen in Fuhlsbüttel einen Reisenden gestoppt. Er wollte nach Wien fliegen. In seinem Handgepäck wurde bei der Röntgenkontrolle jedoch ein gefährliches Kleidungsstück entdeckt.

Der Vorfall ereignete sich laut einem Sprecher gegen 16.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fand sich ein Mann (37) bei der Luftsicherheitskontrolle ein. Als sein Trolley die Röntgenanlage durchlief, entdeckten die Mitarbeiter einen verdächtigen Gegenstand und riefen die Bundespolizei.

Gürtel sichergestellt – Strafverfahren eingeleitet

Die Beamten untersuchten den kleinen Koffer und fanden darin einen Gürtel, an dessen Schnalle ein Messer eingearbeitet war. Der Gürtel wurde sichergestellt und gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann gab an, dass es sich um ein Geschenk handle und ihm versichert wurde, dass es als Geschenk erlaubt sei.