Am Fähranleger: Leiche in der eiskalten Elbe entdeckt

Am Hamburger Elbfähren-Anleger Teufelsbrück ist am Montagmittag eine leblose Person im Fluss entdeckt worden. Nun ermittelt das Landeskriminalamt. Was bislang bekannt ist.

Um 12.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem leblosen Körper im Wasser alarmiert. Reanimationsversuche eines Notarztes an Land blieben allerdings erfolglos, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Leblose Person in der Elbe: Hintergründe noch unklar

Die Leiche, deren Identität bislang ungeklärt ist, wurde zum Institut für Rechtsmedizin gebracht, wo sie untersucht wird.

Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass es sich um einen Suizid handelte, wie der Sprecher sagte. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details nannte die Pressestelle nicht. Zunächst berichtete das „Abendblatt“.