Am Bahnhof Altona: Frau klaut Parfum – und verrät sich dann selbst

Altona -

Die Bundespolizei hat am Freitagmittag im Regionalexpress nach Sylt eine Frau (51) festgenommen. Sie hatte in einer Apotheke am Bahnhof Altona Parfum gestohlen. Weil sie sich dabei selbst verriet, kamen die Beamten ihr auf die Schliche – und konnten sie einige Kilometer weiter erwischen.

Das Warten auf ihren Zug überbrückte die Frau am Bahnhof Altona mit einer kleinen Shoppingtour. Diese führte sie auch in eine Apotheke. Dort ließ sie sich zu verschiedenen Kosmetikartikeln beraten und erwähnte der Verkäuferin so ganz nebenbei, dass sie auf dem Weg nach Sylt sei.

Bahnhof Altona: Diebin klaut Parfum und fährt nach Sylt

Etwas später beobachtete die Verkäuferin, wie die Frau eine Parfumflasche in ihrer Handtasche verschwinden ließ und sich schnurstracks in Richtung Gleise machte. Die alarmierte Bundespolizei war schnell zur Stelle. Sie nahmen eine Anzeige auf und überprüften Videoaufnahmen. Und tatsächlich: Sie konnten feststellen, dass die Frau den Regionalexpress nach Sylt bestiegen hatte.

Weil der Zug zwischenzeitlich aber schon abgefahren war, alarmierten die Beamten ihre Kollegen aus Schleswig-Holstein. Die konnten die Frau bei einem planmäßigen Zugstopp in Bredstedt antreffen und festnehmen. Auch das gestohlene Parfum konnten sie bei ihr sicherstellen.