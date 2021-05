Als Explosion gemeldet: Zwei Verletzte bei Labor-Vorfall in Hamburg

Lurup -

In einem Labor eines Betriebes an der Fangdieckstraße ist es am Freitag zu einer Verpuffung gekommen. In einer Erstmeldung war von einer Explosion die Rede – die Feuerwehr entsandte ein entsprechendes Großaufgebot.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt: Eine erlitt ein Knalltrauma, die andere hatte Schnitte im Gesicht durch Glassplitter. Beide kamen ins Krankenhaus.

Verpuffung: Zwei Verletzte bei Labor-Vorfall in Hamburg

Die Ursache des Vorfalls ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (dg/röer)