In der Rissener Villa von Albert Darboven (85), Geschäftsführer der gleichnamigen und in Hamburg ansässigen Kaffee-Rösterei, ist in der vergangenen Woche eingebrochen worden – während der Millionär und seine Frau zu Hause waren. Die Täter hebelten dafür offenbar eine auf Kipp stehende Balkontür im ersten Stockwerk auf.

Vorher sollen die Vermummten noch die Überwachungsanlage lahmgelegt haben. Für einige Sekunden sollen sie auf den Aufnahmen noch zu sehen gewesen sein. Die Kripo wertet das Material nun im Zuge ihrer Ermittlungen aus. Als Erstes hatte „Bild“ über den Fall berichtet.

Darboven: Einbruch beim Chef von Hamburger Kaffee-Firma

Aus dem Schlafzimmer nahmen die Täter Bargeld, Schmuck und zwei Uhren mit. Und einen Revolver, den sie aber bei ihrer Flucht wegwarfen. Er wurde von Polizisten später gefunden und sichergestellt. Der Millionär besitzt nach MOPO-Informationen mehrere Waffenscheine und auch die dafür gültigen, legalen und erforderlichen Besitzkarten.

Die Polizei äußert sich auf Nachfrage nicht zu dem Sachverhalt. Wie die MOPO aber aus Polizeikreisen erfuhr, ist im Landeskriminalamt die Arbeit längst aufgenommen worden. Der Wert gestohlenen Gegenstände ist unbekannt. (dg)