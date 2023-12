Alarm in Bank-Filiale, Stromausfall, Unfall: Große Aufregung in Hamburger Stadtteil

In der Nacht zu Sonntag sind Polizei und Feuerwehr innerhalb von zwei Stunden mehrmals in Wandsbek im Einsatz: Ein Stromausfall löst einen schweren Crash an einer Kreuzung aus – nur rund 100 Meter weiter löst der Alarm einer Sparkasse-Filiale immer wieder aus. Ein Kunde, der Geld von einem Automaten abheben will, erlebt dabei eine böse Überraschung.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage mitteilte, wurde die Polizei und die Feuerwehr zunächst gegen 1.35 Uhr zu einer Sparkassenfiliale an der Wandsbeker Markstraße gerufen. Dort wurde eine Verrauchung im Vorraum gemeldet. Kurz darauf waren mehrere Streifenwagen vor Ort und konnten Entwarnung geben. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte versehentlich die Vernebelungsanlage ausgelöst.

Wandsbek: Strompanne führt zu Unfall mit zwei Verletzten

Die Polizisten wollten gerade wieder abrücken, als es in der Nähe zu einem heftigen Zusammenstoß kam. Aufgrund eines Stromausfalls an der Einmündung Wandsbeker Marktstraße Ecke Schloßstraße, der auch die Ampel dort außer Betrieb setzte, krachten drei Autos ineinander. Laut Polizei gab es dabei zwei Leichtverletzte, eine Person musste in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen übernahm der Verkehrsunfalldienst.

Schock beim Geldabheben am Automaten

Nur eine Stunde später wurde erneut Feueralarm in der Sparkasse ausgelöst. Mehrere Streifenwagen und Löschfahrzeuge eilten zum Einsatzort und erlebten eine kuriose Situation. Vor Ort kam den Beamten ein Mann aus dem verrauchten Vorraum entgegen und war sichtlich geschockt. Beim Geldabheben am Automaten hatte die als Einbruchsschutz installierte Vernebelungsanlage plötzlich ausgelöst. Die Ursache war ein technischer Defekt.