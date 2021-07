Alarm in Wilhelmsburg: Feuer in Wohnung – Retter lösen Großalarm aus

Wilhlemsburg –

Alarm in Wilhelmsburg: In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Veringstraße ausrücken. Nachbarn hatten den Notruf gewählt, weil aus einer der Wohnungen dichter Qualm und Brandgeruch drang. Zunächst hieß es, dass noch Menschen in dem Gebäude seien. Deshalb gab die Feuerwehr Großalarm.

Der Notruf ging gegen 1.40 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Sofort rückten zwei Löschzüge, die Freiwillige Feuerwehr und der Notarzt aus.

Am Einsatzort angekommen, konnte der Einsatzleiter dann rasch Entwarnung geben. In der Wohnung war Mobiliar in Brand geraten. Das Feuer hatten die Retter rasch gelöscht. Dass noch Personen in der Wohnung seien, bestätigte sich zum Glück nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.