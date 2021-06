Alarm in Hamburg: Zimmerbrand in Wohnheim hält Feuerwehr in Atem

Neustadt –

Ein Brand in einem Wohnheim in der Straße Hütten hat am Mittwochabend die Hamburger Feuerwehr in Atem gehalten. In einem der Zimmer war ein Feuer ausgebrochen. Kein einfacher Job für die Retter, denn im Haus sind zumeist alkoholkranke Menschen untergebracht. Zum Glück gab es keine Verletzten zu beklagen.

Es ist 19.15 Uhr, als die automatische Brandmeldeanlage auslöst. Dichter Qualm dringt aus einem der Zimmer und breitet sich in den Flur aus. Die Feuerwehr rückt mit einem Löschzug und der Freiwilligen Feuerwehr an.

Wohnheim in Hamburg: Mobiliar gerät durch Zigarette in Brand

Wie sie vor Ort feststellen, war Mobiliar in einem der Zimmer in Brand geraten. Das Feuer wurde vermutlich durch eine brennende Zigarette ausgelöst. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrmänner die Flammen und belüfteten anschließend das Gebäude. Die Besatzung eines Rettungswagen, der vorsorglich ebenfalls angerückt war, brauchte nicht einzugreifen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Nach gut einer Stunde konnte die Feuerwehr abrücken. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.