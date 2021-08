Alarm in Hamburg: Mit Maschinenpistolen: Polizei durchsucht Grundstück und Haus

Othmarschen –

Schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinenpistolen haben am Sonntag ein Wohnhaus samt Grundstück am Wrangelpark in Hamburg durchsucht. Grund war ein ausgelöster Alarm.

Um kurz nach 11 Uhr umzingelte die Polizei das Gelände. Laut Aussagen eines Sprechers wurde das Objekt überprüft – wieso in dem Maße, das wolle man aus polizeitaktischen Gründen nicht ferner erläutern. Unklar ist auch, ob es sich um einen Einbruchs- oder Überfallalarm handelte.

Mit Maschinenpistolen: Polizei Hamburg durchsucht Wohnhaus

Um 13 Uhr war der Einsatz wieder beendet, die Polizei rückte ab. Ergebnis: „Negativ“, so der Sprecher weiter. Es seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden. (dg)