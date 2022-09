Alarm an Gewerbeschule in Hamburg – Polizei umstellte Gelände

An einer Gewerbeschule in Hamm ist am Donnerstagnachmittag Alarm ausgelöst worden. Weil auch ein Schuss gehört worden sein soll, gab die Polizei Großalarm. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Die Schule wurde umstellt.

Wie ein Sprecher der Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurde gegen 13.30 Uhr ein Alarm an der staatlichen Gewerbeschule für Kraftfahrzeugtechnik am Ebelingplatz ausgelöst. Nähere Hintergründe waren zum Zeitpunkt der Alarmauslösung nicht bekannt. Weil das Gerücht die Runde gemacht hatte, dass ein Schuss gefallen sein sollte, wurde ein Großaufgebot an Polizeikräften zum Einsatzort geschickt.

Schule in Hamburg von bewaffneten Polizisten abgeriegelt

Schwer bewaffnete Polizisten mit Schutzhelmen riegelten die Schule und das Gelände ab. Zu diesem Zeitpunkt sollen die vorgegebenen Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt worden sein. Lehrer und Schüler sollen sich in den Klassenräumen eingeschlossen haben. Die Fenster seien verdunkelt worden.

Laut des Sprechers stand später fest, dass keine Schüsse gefallen waren. Warum der Alarm ausgelöst wurde, wird jetzt ermittelt. Fast zeitgleich soll eine Person mit einer Schusswaffe im Bereich Wendenstraße Ecke Diagonalstraße gesichtet worden sein. Auch hier überprüfte die Polizei, gab aber Entwarnung.